Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio al Cultural Park di Meina

La proposta del Museo Meina tra multimedialità, natura e divertimento.

Cultural Park

Un viaggio nel tempo sulle tracce di grandi esploratori tra natura ed avvincenti esperienze multimediali per tutta la famiglia. E’ quanto proposto dal Museo Meina sul Lago Maggiore che osserverà una serie di aperture speciali per il periodo delle vacanze di Pasqua 2023, del 25 aprile, del 1 maggio e dintorni.

Nella suggestiva cornice del complesso del Parco dello Chalet di Villa Faraggiana, la Fondazione UniversiCà ha costruito un’esperienza originale, quella del “cultural park”, dove l’interattività si unisce alle bellezze architettoniche, al patrimonio botanico e a panorami incantevoli in una visita diffusa.

Il clou della visita è “Imago: viaggio in 4D sulle esplorazioni”. L’antico villino-chalet ottocentesco, posto sulla sommità del parco, prenderà magicamente vita davanti agli occhi del pubblico animandosi con effetti multimediali: grandi proiezioni, ologrammi, profumi e nebulizzazioni, visioni tridimensionali, suoni e luci. A coinvolgere i visitatori e a segnare le diverse tappe del percorso è un saggio, ma sbadato, narratore virtuale che con i suoi racconti farà incontrare diversi personaggi: dai Faraggiana, pionieri dell’esplorazione che costruirono il luogo, al primo cronista che riportò le scoperte di Colombo, Pietro Martire d’Anghiera, nato proprio sul Lago Maggiore.

Il Museo non presenta solo esperienze virtuali, ma anche un patrimonio storico e botanico. A partire dalle Antiche Serre, vivai ottocenteschi di particolare bellezza, tornati al loro splendore dopo i recenti restauri a cura della Fondazione. Da qui ha il via una passeggiata tra le scalinate e le rampe del parco collinare. La conoscenza degli alberi, alcuni centenari, e delle essenze è proposta anche tramite contenuti accessibili dallo smartphone.

Tutto il percorso di visita, della durata di un’ora e trenta circa, mira a proporre un’esperienza di “cultura accessibile”. In particolare per i bambini è dedicato lo spazio tematico della Magic Area.

In questo antro della fantasia si potranno colorare disegni a tema che, una volta consegnati agli operatori, verranno animati in tempo reale trasformandosi ed entrando in un grande acquario virtuale. Al termine della visita anche un diploma a ricordo dell’esperienza.

Il Museo è accessibile previo prenotazione online sul sito www.museomeina.it nel quale sono pubblicati i dettagli su date e orari di apertura. Le visite si svolgono a fasce orarie prestabilite, guidate da operatori culturali che accompagneranno il pubblico nelle diverse experience. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0321-231655.