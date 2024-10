Per il BANTautori la biblioteca di Arona ospiterà Francesca Giannone

Dopo il successo degli incontri con gli autori del Premio Selezione Bancarella, si rinnova l’appuntamento del Sistema Bibliotecario del Novarese e Ticino (BANT) con la rassegna BANT Autori, giunta alla sua IX edizione: un ciclo di presentazioni di novità editoriali a cura delle Biblioteche del Sistema BANT che partirà a settembre e ci accompagnerà lungo tutto l’autunno.

L'appuntamento

La biblioteca civica sen. avv. Carlo Torelli di Arona ospiterà venerdì 11 ottobre alle ore 18.00, Francesca Giannone, nota autrice de “La Portalettere”, successo editoriale del 2023, che presenterà il suo ultimo romanzo “Domani, domani”, introdotta dalla collega bibliotecaria Lara Gobbi.

Il suo romanzo d’esordio, La portalettere, ha avuto un incredibile successo: in corso di traduzione in 37 Paesi, è stato il romanzo italiano più venduto del 2023, ha vinto il Premio Bancarella e il Premio Amo Questo Libro.

Domani, domani, l'ultimo libro dell'autrice pugliese, racconta la storia di Lorenzo e Agnese, fratello e sorella nel Salento del 1959, che affrontano la vendita del loro amato saponificio di famiglia. La trama esplora amore, ambizione e le scelte che plasmano il futuro, ambientata in un'Italia in trasformazione, tra benessere crescente e nuovi ritmi culturali.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: “È un grande onore per noi ospitare Francesca Giannone, una delle autrici più apprezzate del panorama letterario italiano contemporaneo. Il suo successo internazionale con La Portalettere non solo dimostra la forza delle storie che nascono nel nostro Paese, ma sottolinea anche l'importanza della cultura come strumento di dialogo e condivisione. Questa rassegna, ormai appuntamento consolidato per il nostro territorio, rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare il pubblico alle nuove voci della letteratura e arricchire il patrimonio culturale della nostra comunità”.