Periodo ricco di attività e incontri speciali alla biblioteca di Arona

Proprio in queste settimane si stanno svolgendo le visite dei bimbi delle scuole materne (in foto l’incontro con una classe della scuola materna di via Piave) e delle primarie. Ai più piccoli vengono proposti libri per l'infanzia mentre ai più grandicelli anche delle attività.

Le parole della direttrice

"Spieghiamo loro come è strutturato un libro - racconta la direttrice Alessandra Salvini - oppure giochiamo con un dado che su ciascuna faccia ha un pezzettino di storia che poi mettiamo assieme in un racconto. Facciamo poi vedere come funziona la biblioteca e a tutti proponiamo la tessera. I bimbi sono molto curiosi e fanno anche tante simpatiche domande ad esempio sulla posizione dei testi negli scaffali o sulla loro classificazione.

Per il terzo anno, inoltre, il Coordinamento Nati per Leggere Ovest-Ticino, è stato invitato a partecipare ai lavori relativi alla XV edizione del Premio nazionale Nati per Leggere, sezione Crescere con i libri. In questo progetto vengono scelti 10 libri che le biblioteche forniscono alle scuole. I bambini, dai 3 ai 6 anni, votano il testo che preferiscono e il prescelto verrà premiato al Salone del Libro di Torino a maggio. Per la XV edizione il tema scelto dalla giuria è: “Tra immaginazione e realtà: magia e fantasia nelle storie per bambini”. Penso che la partecipazione a questo progetto possa essere una grande opportunità per i bambini della scuola dell’infanzia non solo per conoscere nuove storie ma anche per avvicinarsi al mondo del libro e della lettura".

A proposito di Nati per Leggere, di cui Salvini è referente per il Coordinamento Piemonte Ovest Ticino, è in corso nelle scuole la distribuzione del calendario. Ogni pagina che descrive un mese dell’anno, è stata scritta in una delle dodici lingue più diffuse sul nostro territorio, per ricordare a tutti come la lettura possa rappresentare sempre un’occasione di relazione e riflessione. Il calendario 2024 è arricchito da illustrazioni colorate contenute nei testi selezionati: l'utilizzo delle immagini è stato concesso dalle Case Editrici che ne hanno così reso possibile la realizzazione. Il calendario è diventato ormai una piacevole tradizione per i bambini e per le loro famiglie che lo ricevono in regalo. E c’è di più: in fondo al calendario, un QR Code da scansionare permette di accedere a contenuti extra tutti da scoprire e, di mese in mese, di conoscere le iniziative del progetto Nati per Leggere: dodici mesi e dodici consigli di lettura.

Infine nel mese di marzo verrà realizzato il "Libro magico", una sorta di "staffetta" che coinvolgerà i bimbi all'ultimo anno di materna che, con un'incaricata della biblioteca, creeranno un libro che gli verrà poi consegnato al primo anno di scuola primaria.