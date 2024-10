Porte aperte all'Archeomuseo di Arona per le scuole

L'amministrazione comunale di Arona apre le porte dell'Archeomuseo a tutte le scuole aronesi e non.

L'iniziativa

L'Assessore all'Istruzione del Comune di Arona, insieme all'Assessorato alla Conservazione e Valorizzazione dei Beni Storici, hanno rivolto a tutti gli Istituti scolastici del territorio un invito a scoprire e visitare, insieme alle classi, l’Archeomuseo “Khaled al Asaad” di piazza San Graziano ad Arona.

L’Archeomuseo di Arona è un luogo di immenso valore storico e culturale: le sue collezioni, che coprono un arco di circa 7.000 anni dalla Preistoria all’Alto Medioevo, permettono di avvicinarsi alla storia del territorio e di scoprire, attraverso il gioco e tante attività manuali, grazie alla mediazione di un archeologo, usi, costumi e tecnologie antiche. Il personale del Museo ha sviluppato un progetto didattico innovativo, dal taglio interdisciplinare, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado (dalle scuole dell'infanzia, fino alle primarie e secondarie di primo e secondo grado) e pensato per dialogare con i

programmi ministeriali di storia, geografia, scienze, letteratura, educazione civica e tecnologia.

Grazie alle brochures digitali realizzate, gli Istituti scolastici avranno la possibilità di trovare tutte le informazioni necessarie riguardo alle attività educative proposte, i percorsi guidati e i laboratori pensati appositamente per le diverse fasce d’età. Tutte le adesioni che perverranno saranno curate dalla responsabile dei servizi didattici del Museo,

Dott.ssa Matilde Vanetti, che definirà anche il calendario delle attività.

La visita all'Archeomuseo è gratuita per le scuole aronesi, mentre il costo dei laboratori è pari a 5 euro. La visita per scuole non aronesi è di 1,50 euro con possibilità di iscriversi anche ai laboratori.

"Siamo orgogliosi di poter offrire alle nostre scuole anche per quest'anno - spiega l'Assessore Monica D'Alessandro - la possibilità di visitare il grande patrimonio racchiuso all'Archeomuseo, il quale offre un’ampia varietà di proposte didattiche modulate secondo l’età e i livelli scolastici. Visite guidate ricche di contenuti, ma semplici nella forma

comunicativa per bambini e ragazzi che vogliono scoprire il valore storico e culturale della nostra città".