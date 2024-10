Premiazione per "Sfumature di grigio" alla Fondazione Medana

Atto conclusivo per la seconda edizione di <Sfumature di grigio - Guerra e pace>. La premiazione del concorso, nato da un’iniziativa della Fondazione Medana Onlus di Invorio riservato a ospiti in residenze per anziani e centri diurni di tutta Italia, si terrà ad Invorio nella Fondazione stessa, sabato 26 ottobre alle 15.

I dettagli

"L’isolamento sociale per gli anziani, soprattutto se ospitati in residenze, rappresenta un vero e proprio fattore di rischio per la loro salute - fanno sapere il presidente della Fondazione Medana Dario Piola e il direttore Antonello De Stefano - Purtroppo non è raro che un anziano, debole nel suo ruolo sociale, si ritrovi ad avere il gruppo di amici e conoscenti progressivamente più ridotta, così il rischio di solitudine diventa più alta. Di conseguenza, rendere l’ospite partecipe coinvolgendolo non solo in attività, ma riconsegnando a lui il ruolo di protagonista sia diretto o indiretto, certamente rimuove la pigrizia difensiva per accendere l’entusiasmo perduto".

Le novità di questa edizione sono essenzialmente due: il tema non più libero ma dal titolo “Guerra e Pace” e l’aggiunta ai premi dei primi classificati la pubblicazione degli elaborati in un testo unico a cura della Casa Editrice Bietti di Milano. Alla prima edizione del 2019 (poi c'è stato uno stop dovuto al Covid) avevano partecipato una 50ina di case di riposo in tutta Italia inviando 120 elaborati. Quest'anno invece hanno partecipato 102 case di riposo da 12 regioni in tutta la nazione con 216 elaborati. Un comitato scientifico letterario, composta da Beatrice Lonardi, Marcella Bassetti, Laura Oioli, Mariangela Gianrusso e Michela Bolla ha fatto una prima scrematura e i migliori testi sono passati poi alla valutazione della giuria presieduta dal giornalista Domenico Quirico con lo stesso Piola. E poi dalla madrina Mariella Enoc, dall'assessore regionale Matteo Marnati, da Giuseppe De Vittorio del direttivo di Cna Ferrara, da Giovanni Cerutti direttore della biblioteca Mara e da Ruggero Rollini divulgatore televisivo.

Per quanto riguarda i premi, divisi nella categoria <poesia> e in <narrativa>, verranno premiati i primi tre classificati con assegni a scalare da 1000 a 500 a 200 euro e a tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

"Stiamo già lavorando alla prossima edizione che, trattandosi di un premio biennale, sarà nel 2026 - concludono Piola e De Stefano - Grazie al suggerimento proprio del presidente di giuria Quirico proveremo a coinvolgere anche le scuole superiori in una sorta di passaggio generazionale. E' già inoltre partito l'iter per chiedere l'Alto patrocinio del Presidente della Repubblica per la nostra terza edizione".