Presentazione del volume “I giorni dell'eccidio. Arona 1943”

La Biblioteca di Arona ha il piacere di ospitare venerdì 15 settembre alle ore 17.30, la presentazione del volume storico “I giorni dell’eccidio. Arona 1943” di Claudio Pasciutti, edito da “Compagnia della Rocca”. Introduzione a cura di Chiara Fabrizi.

In biblioteca

Il volume ripercorre una vicenda tragica avvenuta ad Arona nel 1943. In un pomeriggio nove persone vengono prelevate dalle SS ad Arona. Chi ha rivelato i nomi degli ebrei? Dove sono stati portati? Che fine hanno fatto? Di loro non si saprà più nulla. È stata chiamata la strage dimenticata o la strage silenziosa, la prima di una serie tristemente nota. Una testimone incredula e partecipe fa rivivere, momento per momento, quelle ore drammatiche. Aspettando

risposte che nessuno darà mai e sperando in una giustizia che non arriverà.

L’autore, CLAUDIO PASCIUTTI, classe 1949, aronese, medico, ma anche giornalista pubblicista e maestro di dama, ha sempre amato scrivere. Tra i fondatori, nel 1979, del mensile “Il Sancarlone”, per decenni ha collaborato a giornali locali, occupandosi per lo più di ambiente, cronaca e sport. Solo dopo il pensionamento si è deciso a mettere nero su bianco alcune delle idee a lungo tenute nel cassetto.

La prima a vedere la luce è I giorni dell’eccidio, un po’ racconto e un po’ rievocazione dei tragici avvenimenti del 1943 ad Arona.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Arona, Chiara Autunno, evidenzia: “Una pagina tragica della nostra storia che deve essere ricordata e raccontata. Ringrazio il dottor Pasciutti perché ha voluto condividere con noi e i nostri affezionati utenti il suo lavoro di studio e di ricerca “. L’incontro avrà luogo presso la biblioteca civica, piazza San Graziano, Arona.

Ingresso libero.