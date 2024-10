Processione per la Madonna del Rosario a Paruzzaro

Una bella festa quella che si è svolta a Paruzzaro domenica 13 ottobre, in onore alla Madonna del Rosario.

La processione

Nel pomeriggio si sono svolti i vespri solenni officiati dal diacono don Fabio Zanetti Chini, al cospetto dell’imponente statua della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, risalente al 1700, e di quella della Madonna Pellegrina di San Grato, portata poi in processione per le vie del centro storico.

Presenti numerosi bambini che hanno portato all’altare i doni offerti per l’incanto, e numerosi fedeli. Uno spettacolo di fede e di arte religiosa era rappresentato dai colori degli artistici stendardi delle confraternite. Erano presenti i confratelli del SS. Sacramento e S. Rosario di Paruzzaro, SS. Sacramento di Belgirate, S. Giovanni Battista di Bolzano Novarese, Beata Vergine del Carmelo e Lourdes di Borgomanero, SS. Sacramento di Gargallo, SS. Trinità e Santa Croce di Graglia e S. Martino e Giovanni Battista di Lesa, tutti rivestiti delle loro tipiche vesti.

Dopo la benedizione eucaristica, la priora della confraternita di Paruzzaro, alla presenza del diacono don Fabio e del sindaco Matteo Mora, ha consegnato al rappresentante di ciascuna delle confraternite intervenute alla processione, una pergamena in ricordo dell’evento; al termine, il parroco ha ringraziato il diacono e tutti i presenti.

A coronamento della festa, in oratorio, l’intrattenimento musicale della banda “La Cavagliese”, l’incanto delle offerte, la castagnata organizzata dalla Pro Loco Paruzzaro e il rinfresco offerto dalla confraternita parrocchiale.