Progetto "Contatto Vela" ad Arona

E’ stato un weekend sul lago sicuramente intenso quello del 15 - 16 aprile per i 12 ragazzi con disturbo dello spettro autistico del progetto “Contatto Vela” che con l’occasione dovevano anche abituarsi a dormire fuori casa in previsione della crociera che nel prossimo mese di giugno li porterà a veleggiare nel Mediterraneo.

Il progetto

Per raggiungere l’importante obiettivo hanno imparato a condurre una barca a vela nel corso di lezioni teorico-pratiche che a partire dallo scorso mese di giugno si sono tenute con cadenza mensile alla base nautica della Lega Navale sezione di Arona.

Un lavoro di sinergia tra istruttori FIV coordinati da Maurizio Napolione, personale medico guidato dal professor Roberto Keller, responsabile dell’ambulatorio per i Disturbi dello spettro autistico in età adulta della ASL Città di Torino e armatori che hanno messo a disposizione le loro barche per le uscite didattiche. Ricordiamo che il progetto è realizzato con il contributo fondamentale del Rotary distretto 2031.

