Rassegna di concerti estivi a Lesa

L'associazione l'Angolo delle ore con Simone Morellini presenta la rassegna di concerti estivi "Metti un'estate.. a Lesa".

Il comunicato

"Vi presentiamo la rassegna di concerti estivi, che ci vede coinvolti in prima persona. Durante il periodo estivo organizzeremo infatti una serie di concerti sul meraviglioso lungolago di Lesa, un luogo che ogni anno attira migliaia di visitatori grazie alla sua bellezza naturale e alla vivace atmosfera estiva. Questa rassegna, nata dalla collaborazione con Lesa Web Radio, è stata realizzata grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Lesa e al sostegno di diversi partnership del territorio che ringraziamo.

I concerti estivi, che avranno luogo nei mesi di luglio, agosto e settembre, toccheranno vari generi musicali: dal jazz al rock, dalla musica anni '70, '80, '90 alle nuove tendenze, per soddisfare i gusti di tutti!

Non perdete l'occasione di vivere la musica come mai prima d'ora, immersi nella bellezza naturale del nostro splendido lago".