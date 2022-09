“Resistenza in Festa” a Pombia, ecco il programma della festa

Sono stati ufficialmente presentati gli eventi per la festa della Resistenza a Pombia: venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ci saranno degli incontri “per stare insieme, per condividere, per approfondire, per riflettere”.

La festa per la Resistenza dell’ANPI

“Incontri, dibattiti, musica, proiezioni di film, e buon cibo” queste le parole per descrivere il programma che avrà luogo al palatenda di Pombia, in via Santa Caterina a partire da Venerdì 16. La festa sarà organizzata dal comitato provinciale di Novara dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia).

Il programma della festa

La festa avrà inizio questo venerdì 16 settembre e partirà con “il ricordo di Costanza, la partigiana Nini, nel giorno del suo compleanno” a partire dalle ore 18:30. Successivamente per le 20:30 verrà proiettato il film “Bella Ciao, la storia oltre al mito”, in presenza dello storico Cesare Bermani, tra i massimi studiosi europei di musica popolare.

Sabato 17 sarà inaugurato all’insegna del motto "Contro tutte le guerre per un mondo di pace". A partire dalle ore 15:30 Nico Piro, giornalista, scrittore, blogger, inviato speciale RAI e Manuela Valenti, responsabile delle divisioni pediatriche di Emergency, racconteranno le loro testimonianze sino alle 17:00 quando Alessandro Rota, fotoreporter, inaugurerà la mostra fotografica “In guerra”. Per le 21 è previsto invece il concerto dei SestoMarelli, band rock-pop-folk

Il pranzo sociale di domenica 18

L’ultimo giorno di festa, domenica 18, ci sarà a partire dalle ore 10 l’incontro con Saverio Ferrari, presidente dell'Osservatorio democratico sulle nuove destre in Italia, e sarà seguito dall’esibizione per le vie del paese della “Banda degli ottoni a scoppio”. Infine per le ore 13:00 è previsto il pranzo sociale con musica ed estrazione biglietti della sottoscrizione a premi.