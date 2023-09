Respiro e poesia: due incontri in biblioteca ad Arona per sperimentare nuovi punti di vista

Dopo la pausa estiva riprendono gli incontri in biblioteca con due libri che possono serbare diversi, ma che si rivolgono sensibilità più profonda dei lettori. Si parte giovedì 21 settembre alle ore 18.00 con Elena Veronesi che si confronterà con Alessandra Marchesi sul suo nuovo libro dal titolo: I segreti della respirazione.

Incontri in biblioteca

Una gestione della respirazione consapevole può scatenare reazioni sorprendenti, tramite una maggiore ossigenazione del corpo e del cervello, arrivando a modificare le onde cerebrali aiutandoci anche a migliorare la concentrazione, a gestire lo stress e soprattutto a stare meglio.

Insegante di Yoga da 20 anni, Elena Veronesi, attratta fin da piccola dalla civiltà e dalla cultura indiana, nel 2006 decide di dare una svolta alla sua vita e passa dal lavoro di grafica a quello di insegante di yoga, approfondendo le tecniche respiratorie (Pranayama).

Si proseguirà la settimana successiva, giovedì 28 settembre alle ore 18.00, con Anna Maria Russo che presenterà il suo volume di poesie dal titolo “Anatomia dell’essere amina” raccoglie poesie brevi e intense che inducono il lettore ad un confronto con sé stesso e con una serie di domande. L’autrice dialogherà con Federica Mingozzi.

Anna Maria Russo vive in provincia di Novara. Studia Filosofia e Comunicazione, ha pubblicato romanzi brevi e raccolte di poesie, tra le quali "Anatomia dell'essere anima" (Transeuropa Edizioni, 2021).

L’Assessore alla Cultura del Comune di Arona, Chiara Autunno, sottolinea: “Due nuovi incontri in biblioteca che spaziano sia per tematiche che per tipologia, ma che hanno lo scopo di offrire al lettore la possibilità di trovare proprio biblioteca ciò di cui ha bisogno. Gli incontri sono il momento ideale per l’arricchimento e il confronto sia con gli autori stessi che con gli altri utenti”. Entrambi gli incontri si svolgeranno presso la biblioteca civica "sen.avv.Carlo Torelli" e sono ad ingresso libero.