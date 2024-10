Restauro per la statua del San Carlino posta nell'aula magna del comune di Arona

L’amministrazione comunale di Arona punta alla valorizzazione del percorso che porta alla statua del San Carlino, la statua lignea del 1630, tramite un intervento di restauro conservativo dell’antico porticato, delle facciate prospicienti sul cortiletto interno e della scala di accesso che porta alla Aula Magna ove è collocata la statua.

I dettagli

Grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) istituito dall’Unione Europea come principale strumento per consolidare la coesione economica e sociale, co-finanziando interventi nell’ambito dell’innovazione e della ricerca, la Commissione ha poi approvato il programma “PR Piemonte FESR 2021-2027” per il sostegno a titolo del FESR nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Piemonte in Italia. In quest’ottica l’Amministrazione comunale ha ritenuto dunque opportuno procedere alla partecipazione del bando "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)". I lavori riguarderanno nello specifico: il restauro del porticato, delle facciate prospicienti sul cortiletto interno, il rifacimento della pavimentazione in una porzione al piano terreno che costituisce il vecchio ingresso, il restauro del vano scala che conduce all’Aula Magna e la cartellonistica indicativa del percorso per un importo di 300mila euro.

La domanda per la richiesta di finanziamento dell’intervento sarà presentata sul portale dedicato della Regione Piemonte entro il 30 ottobre 2024.

“Siamo felici che un progetto che mette insieme la storia della città e la ristrutturazione di una parte di un bene simbolo di Arona possa trovare la sua realizzazione con Fondi FESR - racconta il sindaco Alberto Gusmeroli. Gli interventi saranno sempre preceduti da stratigrafie di restauratori autorizzati che daranno ancora più prestigio alle antiche vestigia dei nostri beni".

"L'intervento rappresenta il punto di partenza del progetto denominato "Via dei Santi" sviluppato grazie al FESR - spiega l'Assessore alla Conservazione e Valorizzazione dei Beni Storici Davide Casazza - e subito recepito dalla giunta regionale. Per noi è molto importante il restauro e la valorizzazione delle opere dei nostri beni storici che sono un grande patrimonio per la città. Il progetto persegue le finalità di valorizzazione e salvaguardia dei paesaggi regionali e dei beni storici all'interno delle comunità locali e successivamente la loro fruizione all'interno del territorio. Il percorso della "Via dei Santi" che ha inizio nell'Aula Magna del Comune di Arona dove è presente la statua lignea denominata "San Carlino", prosegue attraverso il vano scala all'attuale porticato e cortiletto interno".