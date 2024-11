Riapertura del centro anziani a Paruzzaro

Numerosi gli ospiti che si sono ritrovati nel salone dell’oratorio parrocchiale di Paruzzaro per la riapertura del Centro Anziani giovedì 17.

Centro anziani

Accolti dalle “ragazze del giovedì”, hanno iniziato il cammino che li porterà a ritrovarsi ogni giovedì in oratorio per trascorrere qualche ora lieta, con momenti di svago e di vario intrattenimento.

Il sindaco Matteo Mora e la sua vice Giovanna Bonaiti hanno voluto essere presenti all’apertura delle attività del Centro Incontro, portando i saluti e gli auguri dell’Amministrazione Comunale agli anziani che condividono questa bella esperienza, offrendo loro un dolce cadeau.

Il parroco ha salutato gli ospiti e benedetto questo inizio.

Il programma di quest’anno sarà ricco di sorprese che entusiasmeranno i partecipanti, una di queste sarà la presenza di DJ Maurizio che proporrà il suo coinvolgente karaoke.

Non mancheranno anche le interessanti gite fuori porta.