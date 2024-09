Ripartono ad Agrate Conturbia gli incontri culturali con Paideia

Riprendono, presso la biblioteca di Agrate Conturbia, in via Castello 4 - Conturbia, gli incontri culturali organizzati dall'associazione culturale Paideia, in collaborazione con la libreria La Feltrinelli point di Arona.

Un primo appuntamento il 28 settembre

Il primo incontro della programmazione avverrà sabato 28 settembre, in biblioteca alle 18, nel quale sarà ospite lo scrittore Stefano Caselli che presenterà il suo ultimo romanzo “Fino a bruciarsi l’anima”. L’evento aperto al pubblico e ad ingresso gratuito, rientra nel programma di incontri culturali che l'associazione culturale Paideia ha predisposto per il 2024.

I prossimi incontri a tu per tu con l'autore

I prossimi incontri in calendario sono previsti per le giornate del 26 ottobre 2024 e del 30 novembre 2024, sempre di sabato alle 18, e vedono la partecipazione in qualità di ospiti di due donne, Ketty Magni e Marina Visentin, che presenteranno i loro romanzi “Rossini, La Musica del Cibo” e “ Aurora”.

Al termine di ogni evento, come di consueto, sarà offerto un aperitivo.