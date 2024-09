Ripartono le attività alla biblioteca di Arona

Con il mese di settembre riprendono gli incontri in biblioteca ad Arona con una novità, anzi due.

Gli eventi

Con una cadenza di due incontri al mese la biblioteca proporrà le presentazioni di autori emergenti, dalla narrativa alla saggistica, con un occhio di riguardo per gli scrittori del territorio, ma non solo. Un’opportunità di confronto per i lettori pronti a scoprire qualcosa di nuovo. Gli incontri si terranno il giovedì nel tardo pomeriggio e alcune volte il sabato mattina.

Si parte giovedì 12 settembre, alle 18.30 con la prenotazione del volume “Detriti” di Paolo Juhani Perrotta che sarà intervistato da Federica Mingozzi.

Paolo Juhani Perrotta si è diplomato alla Scuola Holden nel 2022 e nello stesso anno ha partecipato alla scrittura di Atlantolario, libro firmato da Jovanotti. I suoi racconti sono stati pubblicati nella raccolta Cartoline da Torino e su diversi magazine online. È stato il volto ufficiale di Zanichelli Editore su TikTok e collabora come editor e correttore di bozze. Detriti è il suo primo romanzo. L’incontro si terrà nel cantinone della biblioteca.

Da sabato 14 settembre, per quattro sabati consecutivi, la biblioteca darà spazio alla poesia con Risveglio nella poesia: dialoghi conviviali da letture di brani poetici selezionati. Roberto Barra guiderà all’ascolto di poesie scelte tratte dall’opera di autori stranieri e nazionali, anche grazie ai supporti multimediali.

Si potrà intervenire liberamente dopo l’ascolto per evidenziare temi, suggestioni, idee, emozioni risultanti da quanto appreso.

Lo spazio raccolto permetterà di entrare facilmente in sintonia con il flusso delle parole che potranno echeggiare e risuonare per la totale fruizione dei partecipanti. L’invito è aperto a tutti, ma si richiede la prenotazione.

L’assessore alla cultura, turismo e sport Alessandra Marchesi sottolinea come: “Con l'avvio della questa nuova stagione in biblioteca, desideriamo offrire alla nostra comunità non solo occasioni di scoperta letteraria, ma anche momenti di condivisione e riflessione. Le presentazioni di autori emergenti e i dialoghi poetici sono pensati per valorizzare il patrimonio culturale locale e ampliare gli orizzonti dei nostri lettori. Invito tutti a partecipare, per vivere insieme la magia della lettura e della poesia, che continua ad essere un pilastro fondamentale del nostro impegno culturale."