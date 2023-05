Ritorna BantAutori: sabato ad Arona

Sabato 13 maggio ad Arona Rosa Teruzzi con Federica Mingozzi presenteranno l’ultimo giallo dell’autrice: Il valzer dei traditori, pubblicato da Marsilio.

I dettagli

Rosa Teruzzi nata a Monza il 10 giugno 1965, è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italiana. Vive e lavora a Milano ed è esperta di cronaca nera. Dopo aver guidato la redazione di Verissimo, è diventata caporedattrice della trasmissione televisiva Quarto grado e scrive romanzi e racconti di genere giallo. Per scrivere i suoi romanzi si ritira in

estate presso un vecchio casello ferroviario a Colico, sul lago di Como. Invece in un altro casello ferroviario, sito tra il Naviglio Grande e il Giambellino, ha ispirato la serie di romanzi I delitti del casello, editi a partire dal 2016, le cui protagoniste Vittoria, la mamma Libera e la nonna Iole, cercano di risolvere misteri tra Milano, la Brianza e il lago di Como.

Il valzer dei traditori, continua la serie dei delitti del casello. In una Milano battuta dalla pioggia e offuscata dal grigio del maltempo, si rannuvola anche l’umore di Libera, la famosa Miss Marple del Giambellino: da un lato è tormentata per la relazione con Gabriele, che aspetta un figlio da un’altra donna, e dall’altro è sulle spine per la ricerca del Gatto con gli Stivali, il rapinatore mascherato che potrebbe essere suo padre. Ma c’è un’emergenza a cui far fronte: le uscite serali della figlia Vittoria, ormai sempre più frequenti, potrebbero metterla in pericolo? Le preoccupazioni aumentano quando

Libera scopre che la ragazza sta indagando in segreto per scagionare il padre del compagno: si tratta di Armando Belardinelli, un pregiudicato che sconta una condanna per omicidio volontario.

L’uomo è accusato di aver assassinato Fiorella Domenici, una nota ricettatrice, e tutti gli indizi sembrano essere

contro di lui: la sua coppola rinvenuta sul luogo del delitto, la testimonianza di un inquilino dello stabile e una canzone incriminante ripetuta dal pappagallo della vittima. Con l'aiuto della solerte Irene e del burbero Dog, e sempre affiancata dall'eccentrica Iole, Libera si ritroverà a scavare nel passato per sbrogliare una matassa di infedeltà incrociate, mezze verità e lealtà tradite - mentre si sente a sua volta combattuta tra la passione per Gabriele e il conforto delle attenzioni di Furio.

L’assessore alla cultura e all’istruzione Chiara Autunno sottolinea come: essere entrati a far parte di una rete così attiva e vivace come la rete di biblioteche BANT è fondamentale per la condivisione e la promozione di iniziative e risorse che permettono di “ andare lontano” perché significa unire forze e competenze ai fini di un netto miglioramento dei servizi rivolti all’utenza; siamo altresì soddisfatti di ospitare uno degli importanti appuntamenti della rassegna di incontri con gli autori che tanto interesse riscuotono nei nostri lettori.

