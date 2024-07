Ritorna “Vivi Varallo!” la rassegna del Comune di Varallo Pombia

Il Comune di Varallo Pombia ha reso noti i dettagli degli appuntamenti della rassegna dedicata a tutti i suoi cittadini. Ecco gli eventi in programma nel prossimo periodo.

Riparte Vivi Varallo!

Riparte anche quest’anno il ricco programma di eventi che intratterranno le giornate della cittadinanza di Varallo Pombia e delle zone limitrofe, da luglio a dicembre. La rassegna culturale è organizzata con il patrocinio del Comune di Varallo Pombia.

Il calendario

I numerosi appuntamenti in programma sono ben rappresentati dal claim “Vivi Varallo!” e sembrerebbe essere proprio una occasione e un invito a vivere nel migliore dei modi la città.

Nella nuova locandina è possibile trovare tutti gli appuntamenti previsti nel comune di Varallo Pombia da luglio a dicembre: dalle feste, in particolare quella di “Varalloween” alle occasioni istituzionali come la processione di Sant’Anna e della Madonna del Rosario, iniziative per celebrare il Natale, le cerimonie delle cresime e la ricorrenza della Resistenza; dalle attività di intrattenimento per bambini come il Campo scuola in oratorio a Malesco (VCO) alle castagnate; dai tornei di calcio e tennis ai balli come il liscio, accompagnati da una cena a base di paella; fino agli appuntamenti culturali che comprendono pellegrinaggi ed i saggi di fine anno del gruppo maschile e femminile di ginnastica artistica “A.s.d Le rondinelle”.

Insomma, un calendario pieno di intrattenimento che coinvolgerà tutti, dai più piccoli ai più grandi.