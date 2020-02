Safari Park: questo weekend sconto del 50%

Al via la nuova stagione del Safari Park di Pombia in provincia di Novara, una partenza se pur rallentata dall’emergenza sanitaria in corso, che in ogni caso ed in ottemperanza dell’ordinanza della Regione Piemonte, avrà inizio sabato 29 Febbraio.

Safari Park

La Direzione sempre attenta al benessere dei suoi Ospiti, ha messo in atto alcune volontarie precauzioni volte a garantire ulteriormente i visitatori del Parco in cerca di un momento di relax e di svago in questi momenti di difficile interpretazione.

Da sottolineare che l’ingresso al Parco può avvenire a bordo della propria vettura e che tutto il percorso Safari può essere condotto senza scendere dall’auto e senza necessariamente entrare in contatto con altri visitatori.

Il Parco quindi sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con solo alcune restrizioni.

Le restrizioni

-TRENI E AUTOBUS INTERNI NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATI

-IL TEATRO TENDA ROMANA RIMARRA’ CHIUSO SINO AL 1 MARZO

-I PADIGLIONI E AREE DIMOSTRAZIONI AVRANNO ACCESSO LIMITATO CON NUMERO MASSIMO DI PERSONE CONSENTITE

-SONO STATE PREDISPOSTE ZONE DI SANIFICAZIONE CON TAPPETI DISINFETTANTI

-IL PERSONALE DI CONTROLLO POTRA’ DISINFETTARE MANI E OGGETTI

-TUTTE LE AREE TOILETTE SONO IGIENIZZATE CON PRODOTTI PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO E CONTROLLO PROGRAMMATO A CADENZE ORARIE

Safari Park si propone così come meta ideale per trascorrere una serena giornata in Famiglia fuori porta nel suo immenso spazio verde nella magnifica cornice del Lago Maggiore.

Tutto il nostro personale è comunque pronto a seguire eventuali nuove disposizioni di carattere normativo ad esclusiva tutela delle persone presenti al Safari Park.

Per agevolare la particolare situazione di disagio per tutto il weekend verrà proposto uno sconto del 50% sugli ingressi acquistati presso le casse del Safari.

DOMENICA 1 MARZO confermato il primo appuntamento di Wild Experience 1.0 un corso aperto al pubblico per vivere l’esperienza da Kepper dalle ore 9.30 alle ore16.30 per due giornate al costo complessivo di 90 euro/gg

Ulteriori anticipazioni riguardanti la nuova stagione 2020 verranno rilasciate con l’inaugurazione della stagione il 25 marzo prossimo.

Per ulteriori aggiornamenti e news su www.safaripark.it