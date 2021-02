San Valentino: raccontateci le vostre storie d’amore.. e noi vi facciamo un regalo!

San Valentino, la festa degli innamorati per eccellenza, si avvicina e in questo periodo segnato da emergenze e negatività le nostre testate Novaraoggi, Giornale di Arona e Borgomaneroweek vogliono dedicare uno spazio ai messaggi d’amore più entusiasmanti e ai sentimenti che hanno la capacità di scaldare il cuore.

L’iniziativa

Per questo motivo da ormai due numeri dei nostri settimanali stiamo ospitando i contenuti «rosa» che arrivano direttamente dai nostri lettori. E la novità di questa settimana, l’ultima a disposizione per poter partecipare, è che chi ha deciso e deciderà di aderire all’iniziativa potrà vincere un bellissimo regalo.

Nel giorno di San Valentino infatti, il prossimo 14 febbraio, la redazione sceglierà la storia d’amore più bella, entusiasmante o originale da premiare. La coppia selezionata vincerà un buono valido per 1 Day Spa sensoriale + cena romantica al ristorante + pernottamento con colazione al Castello di Montaldo Day & Night di Montaldo Torinese.

Il percorso sensoriale nella Spa sarà guidato dai Maestri di sauna della struttura. Nell’area relax saranno disponibili tisane e frutta fresca. Nel corso della cena romantica potranno essere gustati i piatti del menù alla piccola carta dal quale scegliere due portate e un dessert, con acqua e caffè inclusi. Il pernottamento sarà organizzato in camera doppia Comfort con vasca idromassaggio singola e verrà offerta una ricca colazione.

La raccolta delle storie prosegue

Segnalateci o raccontateci le storie d’amore più belle: quelle che hanno dimostrato di poter essere più resistenti dello scorrere del tempo, quelle che uniscono due persone che hanno superato insieme le difficoltà più dure, quelle che sono nate in un modo curioso e insolito. Oppure raccontateci del vostro amore al tempo del Covid: delle coppie che magari sono state separate da un confine regionale e da un Dpcm, di quelle che proprio in questo periodo di crisi hanno deciso di mettere al mondo un figlio… Le interviste con i vostri racconti sono raccolte e pubblicate sui nostri giornali di settimana in settimana. Inoltre, come già era accaduto in passato, raccoglieremo le vostre foto abbinate a un messaggio d’amore. Saranno tutte pubblicate sulle nostre testate: quale modo migliore per fare gli auguri al vostro partner o alla persona a cui volete bene? C’è ancora tempo fino a mercoledì 10 febbraio per aderire.

Come fare

Partecipare all’iniziativa è semplice: chi è residente nelle zone coperte dai nostri settimanali può inviare il materiale (che sia una foto con una dedica, un numero di telefono per chiedere di essere intervistati, un racconto autobiografico) ai nostri canali web e Whatsapp. Per i lettori di NovaraOggi la mail di riferimento è info@novaraoggi.it e il numero Whatsapp 349 4330860, mentre per il Giornale di Arona e Borgomaneroweek i contatti sono redazione@giornalediarona.it, redazione@borgomaneroweek.it e 350 1642466.