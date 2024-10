Si torna a teatro: la nuova stagione per giovani e adulti con Act

Cinque titoli di teatro contemporaneo per la rassegna 2024-2025, che vede la direzione artistica di Carlo Roncaglia.

La rassegna

Un percorso che unisce parole, musica, storie. Le donne e gli uomini interpretati sul palco siamo noi, con le emozioni, le fragilità, l’allegria, i dolori, il divertimento. Cinque spettacoli diversi per tema, stile e genere, cinque proposte che non mancheranno di stupire e coinvolgere.

“Una stagione pensata per il nostro pubblico, così attento ed esigente - spiega Luca Petruzzelli, presidente di Act - ma anche per avvicinare sempre di più i giovani al teatro, coinvolgendo nuovo pubblico, mescolando linguaggi, offrendo opportunità. La Città Teatro si allarga ai nostri SpettAttori”.

Tutti gli spettacoli andranno in scena il sabato alle 21 al Teatro San Carlo, via Don Minzoni 17 ad Arona.

La stagione è organizzata in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

Primo appuntamento sabato 9 novembre 2024 ore 21 al Teatro San Carlo. Con BUTTERFLY-La Penelope orientale. Teatro opera con tamburi giapponesi.

