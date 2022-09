Sinfonie dei Sensi al Castello Dal Pozzo

Primo appuntamento del nuovo corso di Sinfonie di Sensi – Oltre i Confini della Musica Venerdì 30 Settembre 2022 e Sabato 1 Ottobre si riparte dall’atmosfera magica di Castello dal Pozzo a Oleggio Catello.

I dettagli

“L'attività del Castello Dal Pozzo nasce nel 1997 dal pensiero di Cassiano Dal Pozzo di trasformare la storica residenza di famiglia in un luogo esclusivo, fruibile a tutti coloro che ne venissero affascinati. Il concetto di ospitalità da sempre elemento fondamentale di distinzione per la famiglia Dal Pozzo, viene quindi reinterpretato in chiave moderna, al fine di poter riproporre un luogo unico nel Suo genere, accompagnato da tutti i servizi necessari per la clientela esigente del nuovo millennio. Un obiettivo ambizioso in quanto, oltre a far conoscere e diffondere la struttura, ne consegui la necessaria promozione del territorio, essendo, i due elementi, profondamente collegati”.

Qui va in scena nella serata Senior il concerto della pianista Jin Ju, impegnata in un programma su Beethoven, Schubert e Brahms. Il nome di Jin Ju è risuonato in tutto il mondo dopo il concerto nella Sala Nervi del Vaticano, dove si è esibita su sette pianoforti d’epoca per Papa Benedetto XVI. Premiata in prestigiosi concorsi internazionali quali il Tchaikovsky di Mosca e il Queen Elizabeth di Bruxelles, Jin Ju si è aggiudicata la vittoria del China National Piano Competition, Beethoven Society Competition di Londra, UNISA International Piano Competition. Jin Ju è membro di facoltà al Conservatorio Centrale di Pechino e ha insegnato al RNMC di Manchester. Tiene numerose masterclass in Cina, Europa e Stati Uniti ed è docente presso la Fondazione Accademia Internazionale “Incontri con il Maestro” di Imola, ove ricopre anche il ruolo di Direttore Artistico del “China Project”. La pianista cinese parla del pianoforte come “un’estensione del mio corpo, della mia mente, del mio spirito e della mia anima. È il compagno fedele della mia vita. In qualsiasi momento io tocchi la tastiera trovo la mia pace interiore. Quando io suono, lui canta; Quando io respiro, lui vibra. Il pianoforte è la mia vita e l’essenza di essere viva”. La voce e i testi sono di Alessandro Barbaglia.

Serata Junior Sabato 1 Ottobre ancora al femminile con la pianista modenese Lisa Redorici, in collaborazione con ISSM ‘Vecchi Tonelli di Modena’. Lisa Redorici, impegnata in una intensa attività sia in qualità di solistica sia in varie formazioni cameristiche, affianca alla sua carriera musicale anche quella di avvicinamento alla musica, lavorando, fra gli altri in collaborazione con l'Università di Bologna, a progetti di ricerca musicologico-didattica finalizzati a un aumento dell'interconnessione tra l'apprendimento della storia della musica e le capacità interpretative. Il programma proposto vede ancora protagonisti Beethoven, Schubert e Brahms. I testi di Alessandro Barbaglia sono interpretati da Leonardo Pesucci.

Entrambe le serate si concluderanno con la degustazione dei piatti ideati appositamente dallo Chef Enrico Bazzanella, da marzo 2015 Executive Chef del Ristorante Le Fief e Castello Dal Pozzo: una cucina che riflette la lunga storia dell'ospitalità del Castello Dal Pozzo Resort e del Lago Maggiore.

Ogni appuntamento inizia alle 19.30 con una visita guidata all’interno della dimora, segue il concerto e infine la degustazione.

Biglietti per le date di Castello dal Pozzo: 100,00 euro serata Senior, 70 Junior, in vendita online su www.fondazioneteatrococcia.it e presso la biglietteria del Teatro Coccia.