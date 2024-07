Spettacolo "Novecento" di Baricco al Parco Sibilia di Castelletto

“Novecento” è un testo nato per il teatro e sul palcoscenico trova tutta la forza, l’espressività e la poetica della scrittura di Alessandro Baricco.

La trama

L'attore prende per mano il pubblico e lo accompagna in questa storia onirica e simbolica: Tutto si svolge sulla nave Virginian, il racconto ha l’andamento delle onde dell’Oceano in un incalzare di suggestioni, riflessioni, azioni e pensieri. Il narratore è il trombettista della nave, conosce il pianista Danny Boodman T.D. Novecento e fra i due nasce un’amicizia sincera e profonda. Il talento di Novecento è sublime: attraverso il pianoforte e la sua musica vivono le emozioni dei passeggeri del piroscafo.

Il trombettista proverà a convincere Novecento, nato e cresciuto su quella nave, a lasciare la Virginian. Approdati a New York il pianista proverà a toccare terra, ma tornerà sui suoi passi. Il trombettista invece dopo aver lasciato la nave, si rifà una vita. Anni dopo riceve una lettera: la Virginian deve essere rottamata. Ma Novecento si rifiuta di andarsene, preferisce restare sul piroscafo, il suo vero unico mondo.

Ulteriori informazioni

Lo spettacolo è ad ingresso libero.

In caso di maltempo l'evento si terrà presso la sala polivalente "A. Calletti" all'interno della Biblioteca comunale di Castelletto.