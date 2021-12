Stasera a Castelletto una serata benefica con Il Sorriso

Iniziativa

Il tema della conferenza sarà l'ansia, ma l'obiettivo è quello di raccogliere fondi per i bimbi del Madagascar

Stasera a Castelletto è in programma una serata benefica organizzata dall'associazione Il Sorriso: durante la serata sul tema dell'ansia sarà affrontato il tema dell'ansia.

Una serata sul tema dell'ansia

Sarà l'ansia il tema al centro della serata benefica organizzata per questa sera, lunedì 20 dicembre, alle 20.45, nella sala polivalente Albino Calletti, all'interno del parco comunale Sibilia. Protagonista dell'incontro sarà l'esperta Michela Luisetti, psicologa e psicoterapeuta. Il titolo dell'iniziativa, organizzata da Il Sorriso in collaborazione con Accademia Judo Arona e Accademia Judo Castelletto, è "Che ansia! Piccole strategie quotidiane per non farsi prendere dal panico". E' obbligatorio portare con sé il Green Pass.

Lo scopo è raccogliere fondi per i bambini del Madagascar

La serata avrà anche uno scopo benefico. Infatti gli organizzatori desiderano aderire al progetto "Felice Natale per i bambini di Fianarantsoa, Madagascar". L'obiettivo è raccogliere 2.160 euro per poter organizzare una distribuzione alimentare per i bambini poveri della provincia di Fianarantsoa, dove le famiglie, a causa della siccità e degli effetti del Covid-19, faticano a reperire anche il cibo quotidiano.