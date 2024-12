Successo per "Natale in bicicletta - pedalata di solidarietà"

Il freddo non ha fermato i tanti babbi e folletti che si sono dati appuntamento domenica 8 dicembre ad Arona.

L'evento

<Natale in bicicletta - pedalata di solidarietà> evento organizzato da Rainbow Arona in collaborazione con Fiab Arona ha visto tanti babbi natale a bordo delle loro due ruote in giro per il centro città con una premiazione finale delle biciclette a tema più belle e un rinfresco per tutti.

Il circolo locale di Legambiente ha collaborato con l’allestimento e la gestione del punto di ristoro al termine della biciclettata. I prodotti sono stati offerti da Coop, da Strobino con anche una degustazione di Formaggi offerta dalla ditta Luigi Guffanti.

I prodotti non consumati sono stati poi recapitati al Centro Molinari di Arona e al Negozio Borgo Solidale di Borgomanero.

<Oltre ai tradizionali eventi di Biciclette in Fiore di primavera - commenta il presidente de Gli Amici del lago Massimiliano Caligara - abbiamo collaborato con gli organizzatori di questa nuova iniziativa invernale di Natale in Bicicletta, una pedalata di solidarietà. Come associazione ambientalista sosteniamo sempre le manifestazioni del territorio finalizzate a promuovere la mobilità sostenibile e l’uso delle biciclette come mezzo di trasporto in città>.