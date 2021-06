Svelato a Castelletto il secondo pannello dedicato a Dante

Svelato a Castelletto il secondo pannello preparato dall'Amministrazione per ricordare Dante Alighieri.

Svelato lunedì il secondo pannello dantesco

Prosegue la campagna culturale promossa dall'Amministrazione per celebrare la figura di Dante Alighieri. Dopo l'inaugurazione del primo pannello lo scorso 7 giugno, lunedì 14 è arrivato il momento della seconda targa, svelata lo scorso 14 giugno in via 25 Aprile, in corrispondenza del piazzale delle magnolie.

Un progetto originale

"L’idea è quella di realizzare un percorso dantesco - dice l’assessora alla cultura Alessandra Zarini - attraverso cinque pannelli dedicati al Sommo Poeta che saranno distribuiti in vari punti del paese. Il progetto è sviluppato in collaborazione con il nostro Consiglio di biblioteca. Il primo pannello abbiamo voluto piazzarlo di fronte al municipio, in un luogo fruibile da chiunque. I successivi pannelli saranno invece posizionati, una volta alla settimana, in altri quattro punti di Castelletto e rimarranno esposti fino al 13 settembre".

Ogni lunedì un nuovo pannello in un luogo a sorpresa

Le targhe dantesche vengono scoperte dai responsabili dell'Amministrazione e del consiglio di biblioteca ogni lunedì in un luogo a sorpresa. Due delle targhe sono dedicate all'Inferno, due al Paradiso e una al Purgatorio. "Troviamo che sia un bel modo - aggiunge il sindaco Massimo Stilo - per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante, Padre della nostra lingua. Un po’ tutti noi in questo momento, ci troviamo metaforicamente ad attraversare una selva oscura e la cultura può rappresentare una luce di speranza in questo contesto".