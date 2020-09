Tanti auguri nonni: oggi l’ultimo giorno per inviarci le vostre foto!

Tanti auguri nonni: scade oggi, martedì 29 settembre il termine per l’invio delle fotografie con i vostri messaggi di auguri.

Tanti auguri nonni: ultime ore per inviare le foto

Come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane, la nostra iniziativa dedicata alla festa dei nonni sui settimanali Novaraoggi, Giornale di Arona e Borgomaneroweek è giunta alle battute finali. Ci sarà tempo fino a tutta la giornata di oggi, martedì 29 settembre, per inviarci le vostre foto con gli auguri per gli amati nonni. Le foto saranno tutte pubblicate sui nostri settimanali in uscita venerdì 2 ottobre.

Ecco come inviare le foto

Ecco come inviare le foto e gli auguri, è semplicissimo. Basta scrivere un dolce pensiero per loro, allegando una foto insieme e inviare il tutto: