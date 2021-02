Tanti auguri papà! Foto e dediche sul giornale

Anche quest’anno facciamo tutti insieme gli auguri ai papà. Novara Oggi, il Giornale di Arona e BorgomaneroWeek e il gruppo editoriale Netweek vogliono ancora una volta celebrare questa importante ricorrenza.

Quindi aspettiamo da parte di figli grandi e piccoli una foto scattata insieme al papà o un disegno realizzato per lui, insieme al messaggio di affetto e riconoscenza. Potete inviare tutto al sito www.tantiauguripapa.it oppure con WhatsApp, per Novara Oggi, al numero 3494330860, per il Giornale di Arona e BorgomaneroWeek al numero 3501642466 (non dimenticate di indicare nome e cognome del papà e il comune di residenza). E noi pubblicheremo tutti i messaggi sullo speciale “Tanti auguri papà” sui settimanali in edicola venerdì 19 marzo 2021 (ultimo giorno per l’invio degli auguri 16 marzo 2021).

Tanti auguri papà!

Durante la pandemia, abbiamo sperimentato e ricordato l’importanza di certi legami, il valore di persone che non sono famose, non compaiono su giornali o tv, ma che senza dubbio sono protagoniste della nostra vita.

Come è cambiato il ruolo del padre negli anni, sempre più presente e coinvolto nella vita dei figli. Ma se ogni uomo può essere padre, ci vuole una persona speciale per essere un papà. Una figura a volte messa in secondo piano, per non dire sottovalutata, rispetto a quella della madre. La paternità ha invece un ruolo importantissimo nella crescita dei figli, perché gli aiutano a diventare grandi, fornendo quegli strumenti fondamentali che faranno di un bambino un adulto. Quanti mostrano e hanno mostrato ai bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare questi mesi difficili cambiando abitudini, alzando gli sguardi e tenendo viva la fiducia.

Pertanto, come facciamo ormai da alcuni anni con grande partecipazione da parte dei nostri lettori, vogliamo offrire a tutti l’opportunità di fare e ricevere un piccolo e semplice regalo, ma carico di emozione e amore. Speriamo, perciò, che anche questa volta che i papà trovando gli auguri sul giornale possano commuoversi e sentirsi orgogliosi di quello che sono per i propri figli.

Un anno dedicato ai padri

Inoltre, facendo riferimento all’origine della festa, non dimentichiamo che proprio il 2021 è stato dedicato da Papa Francesco a san Giuseppe, alla figura del padre. «Padre amato, padre nella tenerezza, nell’obbedienza e nell’accoglienza; padre dal coraggio creativo, lavoratore, sempre nell’ombra». Così viene descritto san Giuseppe nella lettera apostolica «Patris corde» (Con cuore di padre), ma sono parole adatte a ogni papà. San Giuseppe rappresenta la paternità forte e accogliente, che non fa rumore o usa poche parole, che fa della sua vita una donazione di sé, con coraggio, capace di risorse sorprendenti per trasformare i problemi in opportunità e i limiti in potenzialità. Come scrive ancora il Papa, «tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà». Proprio come ogni padre.