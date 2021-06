Teatro sull'Acqua: ecco il Festival gratuito per i bambini

Un Festival di teatro e parola, completamente gratuito, dedicato ai più giovani, sempre ad Arona, sempre con spettacoli dal vivo e incontri con gli autori, e poi letture animate, mostre, laboratori. Un programma ricco e articolato che andrà a intercettare varie fasce d’età.

Dall’11 al 13 giugno Arona, dunque, si trasforma ancora una volta nella città del teatro, della letteratura, della cultura. Un lavoro di sinergia e comunità che tanto piace agli organizzatori.

“Una grande festa per i bambini e i ragazzi ai quali in questo anno di pandemia è stato tolto molto – afferma il presidente di Teatro sull’acqua, Luca Petruzzelli – una festa per la fine della scuola, per l’inizio dell’estate, per vivere insieme la città e le sue proposte culturali. Questo festival rappresenta una novità per noi e per la città: una sfida che abbiamo raccolto grazie al dialogo intessuto negli anni con le scuole e con le famiglie dei Sabati a teatro. Con noi, in un vero lavoro di condivisione, ci sono il Comune, la biblioteca civica Torelli, le librerie Feltrinelli, Mondadori e La stanza di Vincent: abbiamo l’onore di ospitare attori e autori che sono diventati amici di Arona e del Teatro sull’acqua e altri che sono certo lo diventeranno”.

Il Festival è possibile grazie al contributo del Comune di Arona, provincia di Novara e Fondazione Cariplo.

Si ringrazia l’istituto Marcelline per la disponibilità degli spazi e per il prezioso contributo dei giovani volontari.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Obbligo di prenotazione tramite l’app Teatro sull’acqua disponibile dall’8 giugno o tramite mail segreteria@teatrosullacqua.it

