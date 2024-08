Torna ad Arona "E..state al cinema"

Torna anche quest'anno "E...State al Cinema", la rassegna cinematografica organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Arona, dedicata a bambini e adulti.

Le proiezioni, tutte gratuite, si terranno ogni martedì dal 6 al 27 agosto alle ore 21:30 in piazza San Graziano.

Il programma

La rassegna prenderà il via martedì 6 agosto con "Il Ragazzo e la Tigre", un film del 2022 diretto da Brando Quilici. Un'emozionante avventura nelle valli dell'Himalaya, dove un ragazzo orfano salva un cucciolo di tigre del Bengala dai bracconieri e insieme si dirigono verso il monastero di Taktsang, in Bhutan, conosciuto come "Il nido della tigre", un rifugio per i grandi felini protetto dai monaci buddisti.

La seconda serata, martedì 13 agosto, vedrà protagonista "Top Gun Maverick", un film del 2022 diretto da Joseph Kosinski. Pete Mitchell, meglio conosciuto come Maverick, continua a superare i suoi limiti come uno dei migliori aviatori della Marina. Tuttavia, deve affrontare il suo passato mentre addestra un nuovo gruppo per una missione estremamente pericolosa.

Martedì 20 agosto sarà dedicato ai più piccoli con "Gatto con gli stivali – l’ultimo desiderio", un film d'animazione del 2022 diretto da Joel Crawford. Il Gatto con gli Stivali scopre di aver consumato otto delle sue nove vite e si trova ad affrontare nuove sfide in un'ultima e appassionante avventura.

Infine, martedì 27 agosto chiuderà la rassegna "Romantiche finché non ci sbatti la testa", una commedia del 2022 diretta da Pilar Fogliati. Il film offre un ritratto affettuoso e ironico di quattro giovani donne, tutte interpretate da Pilar Fogliati, diverse tra loro ma simili nel modo in cui affrontano la vita, tra insicurezze, desideri e paure.

Le parole dell'assessore Marchesi

L’Assessore Alessandra Marchesi commenta: "Abbiamo fortemente voluto riproporre E...State al Cinema perché è un evento sempre molto apprezzato e partecipato. La scelta dei film è stata pensata per accontentare un pubblico eterogeneo, offrendo momenti di intrattenimento, divertimento e riflessione. Invito tutti a partecipare e a vivere insieme queste serate magiche nella splendida cornice di piazza San Graziano".

L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo, le proiezioni saranno annullate. Per informazioni, contattare l’Ufficio Turistico al numero 0322.243601.