Torneo internazionale di scacchi: secondo posto per l'aronese Michele Zavaglia

E’ un secondo posto che fa davvero notizia quello che ha conquistato il giovane aronese Michele Zavaglia, protagonista nelle scorse settimane del Torneo internazionale di scacchi di Lignano Sabbiadoro. In gara come socio del Circolo di scacchi Legnanese, Zavaglia ha centrato il secondo posto assoluto nel Torneo C.

Secondo posto

«Abbiamo gareggiato in una competizione molto importante - dice il giovane scacchista - un torneo internazionale nel corso del quale ho avuto modo di confrontarmi con giocatori di tutte le età e di diverse nazionalità. Nello specifico ho fatto 7 turni, collezionando 5 vittorie, una patta e una sconfitta. Al torneo, organizzato con la formula Open, c’erano più di 200 giocatori, il che credo che rappresenti davvero un record per manifestazioni di questo tip. E l’atmosfera era molto entusiasmante».

Quella del giovanissimo Michele Zavaglia è una passione per il mondo degli scacchi che viene da lontano. Nonostante abbia solamente 16 anni infatti, Michele ha iniziato a giocare a scacchi parecchio tempo fa. «Ho iniziato a giocare con mia zia e mio fratello quando ero ancora piccolino - racconta il giovane scacchista - all’inizio si trattava solo di un passatempo. Poi però, con il passare degli anni ho sviluppato una passione davvero forte per questa disciplina. Nel 2018, nell’ambito di un torneo tra le scuole di Arona, sono riuscito a qualificarmi con la Anna Frank per le fasi provinciali della competizione e ho chiuso quell’esperienza con un terzo posto assoluto nell’Under 10 provinciale. Dopo l’esperienza di quel torneo mi sono impegnato ancora di più, ho iniziato a frequentare qualche lezione al Circolo Scacchi Novarese, con il maestro Roberto Fusco.

Nonostante la parentesi della pandemia, che mi ha obbligato a fermarmi per qualche tempo, ho ripreso con gli scacchi nel 2022. Adesso mi alleno sfruttando praticamente ogni porzione di tempo libero che ho a disposizione e frequento il Circolo Scacchi Legnanese. Spero di migliorarmi ancora e di raggiungere nuovi traguardi in questa bellissima disciplina».