Tra storie e storia: un pomeriggio dedicato ai bambini in biblioteca e al museo di Arona

Il giorno 18 maggio 2024, in occasione della giornata internazionale dei musei 2024, l’ArcheoMuseo Khaled al-Asaad e la biblioteca civica sen. avv. Carlo Torelli uniranno le forze per dedicare un pomeriggio ai bambini coinvolgendoli nel mondo della storia e dell’archeologia con la proposta di alcune letture seguite da una visita guidata al museo archeologico su misura per i più piccoli!

I dettagli

Si proporranno due turni a seconda dell’età dei partecipanti: il primo alle 14.30 per i bambini dai 7 agli 11 anni e il secondo alle 16.30 per i bambini dai 3 ai 6 anni.

Il ritrovo sarà presso la biblioteca civica con un incontro di lettura animata al termine del quale i bambini e i loro accompagnatori si potranno recare al vicino museo per una attività a tema ispirata da uno o più reperti del museo.

Ogni anno, dal 1977, l'ICOM (International Council of Museums) organizza la Giornata Internazionale dei Musei (IMD), che rappresenta un momento unico per la comunità museale internazionale. In questa giornata di rilievo mondiale i musei partecipanti pianificano eventi e attività creative legate ad un tema speciale, coinvolgono il pubblico e sottolineano l’importanza del ruolo dei musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo. Il tema scelto per il 2024 è "Musei per la didattica e la ricerca".

L'obiettivo della Giornata Internazionale dei Musei è quello di sensibilizzare sul fatto che “i musei sono un importante mezzo di scambio culturale, di arricchimento delle culture e di sviluppo della comprensione reciproca, della cooperazione e della pace tra i popoli”.

Si ricorda ai bambini che partecipano al turno delle 16.30 e che hanno dai 3 a i 6 anni la possibilità di portare il passaporto del lettore che hanno ritirato durante il camminarNarrando per il timbro.

Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite l’invio di una mail a:

archeomuseo@comune.arona.no.it o inquadrando il QrCode presente sulla locandina e compilando l’apposito modulo. L’evento è gratuito.