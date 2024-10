Tutto esaurito per Ranucci al San Carlo di Arona

Tutti esauriti i posti al teatro San Carlo di Arona nella serata di martedì 1 ottobre per l’incontro con Sigfrido Ranucci che in compagnia della giornalista e scrittrice Cinzia Alibrandi ha presentato il suo libro “La scelta” edito da Bompiani.

La serata

Introdotto da Carla Rossi e da Daniele Bertoldini, committente e responsabile dell’evento, il conduttore del programma Report, ha intrattenuto il pubblico spiegando il delicato lavoro che, da giornalista di inchiesta, conduce ogni giorno insieme alla sua equipe per vagliare fatti e notizie, ascoltare voci, per poi decidere come raccontare verità che qualcuno vorrebbe restassero nascoste. A volte è il caso ad aiutarlo nel mettere insieme i tasselli, come per il caso della Parmalat.

«Otto anni dopo il crack dell’azienda nel quale 32.000 azionisti avevano perso il loro denaro, a Parma grazie all’incontro fortuito con l’ex guardia del corpo di Tanzi seppi che numerose opere d’arte acquistate con il denaro degli azionisti erano state trasportate in Svizzera – ha raccontato Ranucci nel corso della serata – portai il caso in televisione contribuendo al recupero delle opere e al risarcimento degli azionisti».

Nei racconti di Ranucci anche un affettuoso riferimento agli insegnamenti del padre, finanziere di grande carisma, che ha forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta. Autore di inchieste scottanti, Ranucci vive da alcuni anni sotto scorta e alla domanda “come fai a convivere con la paura ?” risponde con delle metafore come quella del jazzista cieco che deve attraversare la strada e si trova suo malgrado a fare da guida ad un altro cieco. «Credo che il giornalista debba trasformare la sua giornata in un atto di coraggio, perché lui è il mediatore tra i fatti e la società». E ancora: «Dobbiamo trasformare il dolore in resilienza ed essere consapevoli per non permettere a nessuno di renderci infelici».

L’evento è stato realizzato in collaborazione con la libreria La Feltrinelli Point di Arona e con Vector spa. Al termine per l’autore bagno di folla e firmacopie del libro.