Ultimo appuntamento prima della pausa estiva al Centro Incontro di Paruzzaro

Ultimo appuntamento, giovedì 30 maggio, per gli anziani che frequentano il Centro Incontro di Paruzzaro, prima della pausa estiva.

La festa

Numerosi gli ospiti che hanno accolto l’invito delle mitiche “ragazze del giovedì” ritrovandosi nel salone dell’oratorio per partecipare alla messa di ringraziamento celebrata dal parroco e per gustare l’ottimo pranzo preparato dallo chef Stellini.

Presenti anche l'ex sindaco Mauro Julita, la sua vice Giovanna Bonaiti e l’attuale primo cittadino Matteo Mora, i quali hanno portato i saluti dell’amministrazione comunale uscente, ricordando i tanti anni di attività del Centro e il prezioso servizio offerto dalle animatrici.

“L’attività del Centro è una splendida dimostrazione che il desiderio di amicizia e la voglia di stare insieme non hanno età” hanno detto donando poi a tutte le signore presenti bellissime Gerbere multicolori.

Nel pomeriggio ancora momenti di svago con la lotteria e l’intrattenimento offerto dalle instancabili “ragazze del giovedì”.

Al termine, gelato per tutti e l’augurio di ritrovarsi il prossimo autunno alla ripresa delle attività per essere… sempre giovani.