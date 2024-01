Un anno in numeri: i libri più letti alla Biblioteca di Arona nel 2023

Un anno in crescita quello della biblioteca aronese. Ecco il bilancio del 2023.

Biblioteca di Arona

Il mese con più prestiti è stato novembre con 1.394 volumi, ma il 2023 ha visto un buon incremento dei prestiti con un totale di 14.709 libri presi in prestito per 1.514 utenti attivi che hanno effettuato almeno un prestito nel corso dell’anno. Si tratta di un notevole aumento sia di prestiti sia di utenti attivi rispetto all’anno precedente da parte degli utenti che vedono sempre di più la biblioteca come luogo d’incontro culturale per tutte le età, oltre al servizio di prestito sempre aggiornato con proposte di vario genere e interesse.

Il catalogo completo dei volumi disponibili è consultabile on-line all’indirizzo www.bant.erasmo.it, dal quale si può attingere anche ad un repertorio di e-book grazie a MLOL, che, nel 2023, ha visto 1.799 prestiti digitali e 21.800 visualizzazioni dell'edicola digitale.

La Top 3

Il libro più letto per il 2023 è stato Il re del gelato di Cristina Cassar Scalia (Einaudi) seguito da Il rosmarino non capisce l'inverno di Matteo Bussola (Einaudi) e da La portalettere di Francesca Giannone (Nord Editore). Per il prestito digitale l'ebook più letto è stato Spare. Il minore di Harry duca di Sussex (Mondadori).