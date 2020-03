Unità d’Italia: il sindaco di Castelletto invita a esporre il tricolore dai balconi

Unità d’Italia: in occasione della festa del 17 marzo il sindaco Massimo Stilo ha esortato i suoi cittadini ad esporre la bandiera.

Unità d’Italia da festeggiare, ma a distanza

E’ con un annuncio sulla bacheca ufficiale Facebook del Comune che il sindaco di Castelletto, Massimo Stilo, ha esortato i suoi concittadini a festeggiare, a distanza, l’Unità d’Italia. “17 marzo 2020, 159 anni dall’Unità d’Italia – ha scritto il primo cittadino – Ringrazio tutti voi cittadini per il modo in cui state affrontando i sacrifici imposti in questo momento difficile di emergenza sanitaria che stiamo attraversando. A questo proposito invito tutti voi ad esporre domani 17 marzo il Tricolore, simbolo della nostra unità, impegno comune e concordia per superare questa emergenza. UNITI ce la faremo”.