“Usellini, il pittore dei sogni”: nuovo spettacolo nel cartellone "Arona Città Teatro"

Una suggestione nata durante la scorsa edizione del Festival sull’Acqua, che ha preso forma in questi mesi. La drammaturgia è firmata dalle direttrice artistica del Festival, Dacia Maraini con Maria Giustina Laurenzi che ne cura anche la regia, nei panni di Gianfilippo Usellini l’attore novarese Mariano Arenella, con lui i giovani attori del laboratorio My Fermi.

Lo spettacolo

“Da una chiacchierata tra Dacia Maraini e Silvio Usellini, seduti in platea, è nata l’idea di raccontare la vita e le opere del pittore aronese Usellini. In molti suoi quadri il pittore ha inserito il triportico di Villa Usellini che come Act utilizziamo come scenografia privilegiata, insieme alla casa che prende vita in maniera inconsueta - spiega il presidente di Act, Luca Petruzzelli - Uno spettacolo che coinvolge giovani talenti aronesi, entusiasti di lavorare in questo progetto, con professionisti del settore. Un’opportunità unica per i più giovani di confrontarsi e crescere. Una novità che parla, sempre di più, di comunità teatrale e siamo davvero orgogliosi e felici di presentarlo”.

Un giovane Usellini torna nella sua villa di Arona dove ha trascorso le vacanze di tutta una vita. E’ lo stesso ragazzo che ritroviamo nel racconto di anni lontani quando la sua passione per la pittura sarebbe diventata una vera professione. Quando i suoi quadri venivano mostrati nelle più importanti esposizioni italiane ed europee. I suoi temi preferiti erano “biblioteche, portici, cortili, suore, preti, bambini, cardinali, giudici, sirene, cani, gatti , innamorati”...tutto e tutti, diceva lui stesso perché “sono l’immagine dell’uomo d’oggi”. E tutto questo veniva rappresentato con uno sguardo sempre ironico, con un’essenza metafisica che mette la realtà come dentro un palcoscenico immaginario che ne amplifica il significato.

In scena martedì 3 settembre alle 21 a Villa Usellini. Ingresso a offerta libera.

Gli attori

Regia Maria Giustina Laurenzi, drammaturgia Dacia Maraini e Maria Giustina Laurenzi con Mariano Arenella nei panni di Gianfilippo Usellini. Attori My Fermi: Elisa Modelli, Morgan Bulfari, Mari Giuseppe, Adelaide Pintore, Fabiola Strim, Giorgio Caroli, Matteo Vecchio, Emma Bonomi, Alessia Biondi. Pianista: Andrea Sica. Mimo: Nicolò Zaggia. Curatore: Luigi Sansone.

Act ringrazia la famiglia Usellini.