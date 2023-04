Viaggio nel fantastico mondo della matematica: incontro ad Arona

Martedì 18 aprile alle ore 17.30, presso la biblioteca civica "sen.avv.Carlo Torelli" si svolgerà un interessante incontro a cura dell’insegnante Graziana Frattini riguardo ad un approccio diverso e innovativo per lo studio e l’apprendimento della matematica.

L'appuntamento

L’incontro di circa due ore è rivolto ad insegnanti, educatori e genitori di bambini della Scuola Primaria.

Attraverso slide propone momenti di didattica della matematica desunti dalla esperienza quotidiana con i bambini, in un’ottica attenta al percorso individuale di ciascuno, alle sue emozioni, all’autostima, all’adeguamento continuo di metodologie nel rispetto di tempi di apprendimento per promuovere competenze sicure, immediatamente fruibili in vari contesti.

I vari obiettivi delle Indicazioni Ministeriali in essere vengono trattati mettendo al centro il bambino, guidandolo in un percorso di scoperta continua, individuale e con i suoi pari.

La fantasia, il gioco, il colore, il movimento, il “ fare” risultano essere elementi preziosi in una didattica che lungi dal presentare la matematica come scienza astratta, noiosa e spesso fonte di senso di inadeguatezza, con effetti inutilmente devastanti, ne rivela la ricchezza in termini di crescita individuale, nell’imparare a mettersi in gioco, ricercare soluzioni, sbagliare e, dall’errore trarre preziosi insegnamenti. Il tutto in un clima sereno, di curiosità e desiderio di apprendimento.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Arona, Chiara Autunno, sottolinea: ”Un tema a volte ostico che se affrontato nel modo corretto e divertente, può diventare vero momento di crescita e apprendimento efficace. Un incontro dedicato agli adulti, a favore dei più piccoli per imparare e crescere insieme”.

L’incontro è gratuito e senza necessità di prenotazione, per informazioni:

biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo 0322/44625.