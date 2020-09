Visite dimezzate al Complesso del Colosso del San Carlone

Visite dimezzate nell’ultimo mese al Complesso del San Carlone. Il bilancio del responsabile del Complesso della celebre statua.

Visite dimezzate al San Carlone

Dimezzate ad agosto le presenze al complesso della statua del San Carlone. “Quest’anno la stagione estiva è stata un vero disastro dal punto di vista economico perché gli stranieri, causa l’epidemia di Covid-19, hanno “sabotato” la nostra zona. In particolare ad agosto, in cui solitamente superiamo le 10.000 presenze, abbiamo avuto solo 5.000 visitatori. E ancora peggio è andata negli altri mesi in cui le presenze sono state del 30 % rispetto a quelle abituali”. A parlare è Antonio Cabboi storico responsabile del complesso della Statua di San Carlo che, ricordiamo, oltre al Colosso, famoso in tutto il mondo, comprende la chiesa e il parco che si estende tutto intorno alla statua.

Ma la stagione turistica prosegue

“E’ anche vero che a causa dell’emergenza sanitaria, dopo il lockdown, a maggio abbiamo aperto solo gli ultimi due giorni del mese, mentre a giugno e luglio siamo stati aperti con orario ridotto da giovedì a domenica, e così ad agosto, ad eccezione delle due settimane centrali che abbiamo fatto sette giorni su sette – prosegue Cabboi – anche la salita all’interno della statua, per motivi precauzionali, dati gli spazi angusti, era ed è sospesa, con possibilità di accesso solo alla terrazza, mentre il parco e la chiesa sono tuttora aperti”. La stagione proseguirà per tutto settembre e fino a metà ottobre, sempre con orario ridotto da giovedì a domenica, successivamente il complesso sarà aperto nei weekend e nei festivi fino alla fino di novembre, mentre a dicembre solo alla domenica e nei giorni di festa, ad eccezione di Natale e Santo Stefano. Gli orari di visita sono consultabili sul sito www.statuasancarlo.it.