XXVI edizione del Premio letterario internazionale “Città di Arona"

La poesia sarà la protagonista il 19 ottobre dalle 16 nell’Aula Magna del Comune di Arona, dove avremo il piacere di conoscere i poeti premiati provenienti da tutta Italia in occasione del XXVI Premio letterario internazionale Città di Arona.

Protagonisti anche i giovani

Mancheranno quest’anno con rammarico, sebbene letti con piacere dalle Giurie, autori oltralpe premiati. Si farà spazio, invece, ai giovani dai 18 a 25 anni, che hanno saputo conquistarsi un posto accanto ai colleghi già affermati.

Una giornata speciale per i Poeti dalle personalità forti e delicate come vuole la poesia e che ci mostrano tramite le loro opere una dimensione difficile da raggiungere e mantenere nella quotidianità che però va cercata costantemente.

Intrattenimento per bambini

Un evento speciale nella stessa giornata è dedicato anche ai bambini dai 4 ai 12 che inizieranno la giornata di sabato con un laboratorio insieme agli intraprendenti amici novaresi Edoardo e Valentina e la loro “Castelli di Karta”. Avranno modo di creare il proprio capolavoro, un burattino di cartapesta. L’appuntamento è previsto alle ore 10:00 nel salone della Casa del Popolo di Arona in Via Roma. Le opere di Edoardo e Valentina accompagneranno gli ospiti fino all’interno dell’Aula Magna nell’intento di far conoscere di più a noi quest’antica arte siciliana.

Riconoscimenti ad Anna Maria D’Ambrosio, poetessa novarese

Il pomeriggio sarà dedicato solo alla premiazione dei vincitori: ci sarà la possibilità di conoscere, restando in tema di poesia, una delicata poetessa novarese, Anna Maria D’Ambrosio, che ci racconterà la sua storia dopo quel primo libro - “Di fiori e di foglie”- pubblicata da Interlinea nel 2013. Anna Maria sarà presentata da Maria Adele Garavaglia che il Circolo Culturale Aronese conosce per aver vinto tempo fa il premio letterario internazionale Città di Arona.

Momento premiazione

A condurre l’evento, invece, ci sarà Federica Mingozzi mentre Giuseppe Deiana reciterà alcune poesie in un altro momento clou del pomeriggio che comprenderà la premiazione dei vincitori 2024, divisi in due sezioni a seconda della categoria: Sezione edito di poesia e Sezione inedito di poesia adulti e giovani dai 18 ai 25 anni; entrambe le sezioni saranno sottoposte ad una valutazione da parte di una giuria di esperti.

In ricordo del dottor Larciprete

Un momento particolare della giornata verrà riservato a Maria Cristina e Giovanni, i figli del dottor Fernando Larciprete. Il medico è scomparso recentemente dopo aver inviato il suo libro di poesie: “Tempo perso, la famiglia ed altro”, del 2012, per averne un parere.

Conclusione dell’evento

Alla fine della giornata ci sarà uno squisito, delicato assaggio della produzione dell’Albero Delle Dolcezze, pasticceria e bar di Arona.