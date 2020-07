A Oleggio Castello mercoledì si inaugura il nuovo mercato nella via “senza nome”

Nuovo mercato a Oleggio Castello: si inaugura mercoledì 15 luglio nella via “senza nome”.

Con un avviso sul sito del Comune di Oleggio Castello è arrivata la comunicazione dell’inaugurazione del nuovo mercato post covid a Oleggio Castello. Durante la fase di chiusura legata alla pandemia, è stato organizzato il nuovo mercato del paese.

Con delibera del 3.7.2020 la Giunta di O.C. ha dato il via libera al “nuovo mercato”. Prima dell’emergenza Covid, il nostro mercato era arrivato ad avere ormai una sola bancarella. In questo periodo, grazie soprattutto all’impegno di chi ci ha creduto, abbiamo raccolto le domande di nuovi commercianti che, nonostante tutto, ci credono e hanno deciso di iniziare una nuova avventura. Frutta e verdura, prodotti ittici del nostro lago, pane e pasticceria, salumi e formaggi, miele e marmellate, funghi, riso, oltre a prodotti cosmetici e di vestiario. L’idea è di favorire e tutelare soprattutto i prodotti del territorio e la nostra speranza è che il nostro Comune, con la sua strada che lo attraversa e ci dà qualche grattacapo, possa raccogliere l’interesse di tanti che, magari, al posto di passare via…accelerando…si fermeranno per vedere cosa sta succedendo. Per poter accogliere tutti i nuovi commercianti abbiamo deciso di spostare il mercato in quella che gli oleggesi conoscono come via senza nome, la strada che va da via Gramsci a via Aldo Moro, così da non sacrificare i parcheggi di piazza Comolli e creare problemi alle altre attività del territorio. Il primo appuntamento è fissato per MERCOLEDI’ 15 LUGLIO dalle 8 alle 13. Vi aspettiamo in tanti. Loro ci hanno dato fiducia scegliendo di venire da noi, siamo sicuri che anche noi ci saremo.