Bando per la concessione di contributi per giovani imprenditori aronesi

Anche per il 2023 l’amministrazione Comunale, con l’obiettivo di sostenere i giovani imprenditori, ha emesso apposito bando al fine di erogare un contributo alle imprese operanti sul territorio aronese nei settori dell'artigianato, del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi.

Le caratteristiche

Le imprenditori devono aver iniziato sul territorio aronese l'attività di tipo artigianale, di commercio al dettaglio o di pubblico esercizio nell'anno 2022;

• abbiano configurazione giuridica di impresa individuale o di società di persone;

• il cui titolare, alla data di inizio dell'attività, abbia età non superiore ai trentacinque anni (in caso di impresa individuale);

• età media dei soci legali rappresentanti, alla data di inizio dell’attività, non superiore ai trentacinque anni (in caso di società);

• al cui titolare o soci non sia stata applicata una delle misure previste dal libro I, titolo I Capo II del decreto legislativo 159/2011 (antimafia);

• che alla data di presentazione della domanda occupino meno di 3 persone (escluso il titolare o i soci lavoratori). Le domande dovranno essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Arona - a partire dalle ore 9,30 del 9 ottobre 2023 ed entro le ore 12,30 del 7 novembre 2023.