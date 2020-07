Castelletto presenta le iniziative a sostegno del commercio e del turismo

Castelletto presenta le nuove iniziative pensate per sostenere il settore del commercio e del turismo del paese.

Castelletto presenta il programma di sostegno alle attività

E’ con un manifesto diffuso nei giorni scorsi dal Comune che l’Amministrazione ha reso pubbliche le misure con le quali intende sostenere il commercio e il turismo in paese. l’iniziativa è promossa dagli assessorati al commercio e alle attività produttive e al Bilancio.

Le misure in programma

Per aiutare chi si trova a dover fronteggiare la fase della ripresa dopo l’emergenza Covid-19, il Comune organizzerà video-riunioni a distanza con le attività commerciali raggruppate per settore per condividere e programmare, l’anticipazione del contributo dal titolo “Riviviamo il centro” per sostenere le attività che avevano vinto il bando e aperto in centro. Inoltre verrà semplificata la procedura per la richiesta di plateatico ed esenzione della tassa sull’occupazione del suolo pubblico per la ristorazione per compensare la riduzione dei posti a sedere e ridurre il rischio di contagio nei luoghi chiusi, il differimento delle scadenze di pagamento e riduzione delle tariffe per i negozi che hanno sospeso la propria attività. L’imposta di soggiorno sarà sospesa per tutte le strutture ricettive fino al 31 dicembre 2020 e anche per l’imposta sulla pubblicità verrà differito il termine del pagamento delle rate scadute ancora non pagate e di quelle in scadenza.