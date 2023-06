Gusmeroli: "Approvata rateizzazione tasse di novembre e riduzione della ritenuta d'acconto"

Soddisfazione per l'idea promossa dal vicesindaco di Arona e deputato Alberto Gusmeroli e appoggiata da tutta la Lega.

Approvata la rateizzazione delle tasse di novembre

"Ho lanciato l’idea di rateizzare l’acconto delle imposte di novembre e ridurre la ritenuta d’acconto sin dall’agosto 2020 - spiega Alberto Gusmeroli - Ho poi presentato un progetto di legge sul tema, vari emendamenti in diversi provvedimenti, ho avuto approvati vari ordini del giorno, ho fatto un quesito all’Istat che lo ha girato ad Eurostat (con l’allora Presidente della Commissione finanze) che non serviva copertura e ho avuto parere positivo.

Ora, finalmente, come Relatore alla delega per la riforma fiscale con il parere favorevole del Governo verrà approvato un emendamento che permetterà la rateizzazione delle tasse di novembre e la riduzione della ritenuta d’acconto per i lavoratori autonomi: una grande battaglia vinta. Dopo ben 50 anni le tasse non saranno più pagate in anticipo ma parte a consuntivo e rateizzate tutte".