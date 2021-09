Il Gigante a sostegno del Banco Alimentare

Si rinnova la partnership

“Dona anche tu un pasto alle famiglie bisognose”.

Il Gigante, azienda storica nel panorama della Grande Distribuzione Organizzata, rinnova per il quinto anno consecutivo il suo impegno a supporto del Banco Alimentare, denominato “Alimentiamo Speranza”.

Il Gigante e il Banco Alimentare

Da oggi 20 settembre, infatti, acquistando una cassetta da 2 kg di uva bianca in ogni punto vendita Il Gigante, i clienti potranno contribuire a donare un pasto alle famiglie più bisognose.

Inoltre, sabato 25 settembre, in molti supermercati Il Gigante saranno presenti i volontari del Banco Alimentare che testimonieranno la loro presenza la collaborazione con Il Gigante e motiveranno come l’acquisto della cassetta di uva possa permettere al Banco Alimentare di recuperare le eccedenze di cibo per distribuirle gratuitamente alle strutture caritative che offrono aiuto alimentare.

La partnership fra l’insegna e il Banco Alimentare dura da oltre 10 anni e, nonostante si ricordi con questa iniziativa speciale legata alla cassetta dell’uva, in realtà il lavoro di collaborazione è attivo sempre: Il Gigante, infatti, dona ogni giorno le eccedenze alimentari che vengono controllate e selezionate nel rispetto delle norme di conservazione e stoccaggio e redistribuite dalla Rete Banco Alimentare presso le strutture caritative convenzionate. Per meglio comprendere le dimensioni della collaborazione, nel 2019 Il Gigante ha donato al Banco Alimentare 800 mila pasti, pari a oltre 400 tonnellate di alimenti (un pasto equivalente corrisponde a 500 g di alimenti secondo la stima adottata dalla European Food Banks Federation).

Le parole del presidente Panizza

“Da sempre Il Gigante si sente investito di una forte responsabilità sociale all’interno delle province in cui opera – afferma Giancarlo Panizza, Presidente della catena di supermercati Il Gigante – e per questo, attraverso la collaborazione con il Banco Alimentare, si impegna a tendere un aiuto concreto verso chi ha davvero bisogno, consapevole che il contributo di una realtà aziendale come Il Gigante possa essere di fondamentale importanza per le famiglie anche in temporanea difficoltà”.