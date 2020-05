Navigazione lago Maggiore: torna il battello da Arona ad Angera

Navigazione lago Maggiore: aumentano i servizi disponibili per i viaggiatori sull’acqua e torna il classico battello di collegamento con Angera.

Navigazione lago Maggiore migliora il servizio

In corrispondenza con l’arrivo della cosiddetta Fase 2 la Navigazione lago Maggiore sta migliorando il suo servizio di trasporto sull’acqua. “Incrementiamo i servizi per lavoratori – si legge in una nota dell’azienda – e ci prepariamo ad accogliere i tanto attesi primi turisti. Fino al 2 giugno prossimo, infatti, nel Golfo Borromeo raddoppieranno le corse infrasettimanali (da lunedì a giovedì) nella la tratta Verbania – Baveno- Stresa che fa scalo anche alle Isole Borromee, garantendo altresì le fermate all’Isola Madre ed a Carciano”.

Torna il battello per Angera

Il servizio verrà inoltre ulteriormente potenziato il venerdì, sabato e festivi e per il “ponte” del 2 giugno con l’attivazione del collegamento diretto Carciano-Isola Bella con corse dalle 10.25 – 18.25.

Verranno inoltre riaperti gli scali Arona ed Angera ripristinando il servizio tra le due località per i lavoratori. Rimane confermato l’orario del traghetto che con partenze ogni ora dai Intra e Laveno opererà dalle 5 del mattino fino alle 22.30.

Le parole del direttore Mantegazza

“Abbiamo potenziato i nostri servizi innanzitutto per supportare le esigenze per chi si muove per motivi lavorativi. – afferma il Direttore di Esercizio di NLM Gian Luca Mantegazza – Questo perché fino al 2 giugno gli spostamenti tra due Regioni diverse non sono consentiti a scopo turistico. Inoltre abbiamo incrementato, in particolar modo per i weekend e per il ponte di inizio Giugno, i servizi all’interno della Regione Piemonte per le Isole Borromee. Speriamo nell’arrivo dei primi turisti e, in caso di necessità, siamo pronti a adeguare ulteriormente il servizio alle esigenze del territorio”.