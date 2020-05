Paruzzaro: lo storico fondatore del Market Luigino compie 80 anni

Paruzzaro festeggia gli 80 anni del fondatore dello storico Market Luigino

Paruzzaro: compie 80 anni uno storico negoziante

Una festa che gli ha fatto arrivare tutto l’affetto della comunità. Se l’è proprio meritata Luigi Gattoni, al quale domenica 3 maggio i famigliari hanno preparato una sorpresa per il compleanno. Fondatore del Market Luigino, negozio di alimentari ubicato in centro paese, ha compiuto 80 anni il 3 maggio. Nacque nel 1940 a Gattico e si coniugò con Anna Maria. Iniziò come garzone nella pasticceria Aliverti di Arona a 15 anni, per approdare al Gigi bar di Stresa e a Milano in una gastronomia molto rinomata. La carriera di Luigino è continuata poi a Venezia, in Toscana e Sardegna spesso in alberghi prestigiosi.

Una vita tra la Svizzera e l’Italia

Per una decina di anni divenne capo pasticcere in Svizzera in una struttura ricettiva di alto rango: “Lì – racconta il figlio Matteo – racconta di aver visto diverse autorità importanti che vi andavano a sciare e giocare a golf. Nel 1976 rientrò in Italia ed ebbe il primogenito Giampaolo, rilevando l’attività avviata da suo papà Giovanni, detto Tabachìn, un alimentari e tabacchi a Paruzzaro. Allora si trovava in un altro punto del paese, poi passò nell’attuale sede di via Roma 6. La rilevammo in un secondo momento noi figli, tra cui mio fratello Donato, e suo fratello Antonio. Io ci lavoro dal 2001, quarta generazione, una tradizione che privilegia la vicinanza umana alle persone, il sorriso non manca mai come ci ha insegnato il Luigino”.

200 mascherine in dono

Il neo ottantenne ha regalato ai clienti 200 mascherine, in accordo con il sindaco Mauro Julita, che ha partecipato alla festa insieme al parroco don Marcello Vandoni. Luigino, che versa al momento in condizioni di salute precarie, è stato accolto da un caloroso applauso. Erano presenti anche i nipoti Diego, Mattia e Jacopo, la famiglia si completa con le nuore Tiziana e Chiara. “Non pensava neanche di riuscire a scendere, era commosso. Giorni fa il nostro ex parroco padre Lorenzo Tarletti, che adesso amministra una parrocchia nell’Alessandrino, ha ricordato papà nella sua messa in streaming. Il Luigino ha sempre dato una mano a tutti, aiutando la Pro loco e l’oratorio dopo la pensione. Era iscritto all’associazione 50&Più di Novara, di cui è stato vice presidente. E nella Cuochi Vco, in cui aveva tanti amici con la condivisione di mille ricordi”.