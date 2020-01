Pioggia di fondi per la sicurezza, ma nel Novarese arriveranno solo a Colazza e Pisano

Pioggia di fondi da Roma per i progetti di messa in sicurezza del territorio, ma nel Novarese gli unici Comuni che ne beneficeranno sono Colazza e Pisano.

Pioggia di fondi per la sicurezza

Sono numerosi i contributi stanziati dallo Stato per il 2020 per la messa in sicurezza del territorio del Comune. Una pioggia di soldi che ammonta per quest’anno a un totale di circa 400 milioni di euro e che riguarderà località diverse di tutta Italia. Nonostante le numerose domande presentate, le uniche ammesse e che effettivamente si concluderanno con l’erogazione di un contributo sono, in tutta la provincia di Novara, quelle che riguardano due piccoli centri del Vergante: Colazza e Pisano.

I dettagli del bando

I requisiti per le domande, che andavano presentate tassativamente entro il 15 settembre del 2019, erano molto precisi. I contributi, previsti in misura progressiva a seconda delle dimensioni del Comune, dovevano riguardare interventi di messa in sicurezza di aree a rischio idrologico, di strade, ponti e viadotti e di edifici, con la precedenza agli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà delle amministrazioni pubbliche. Gli interventi ammissibili sul territorio sono quelli di tipo preventivo su aree a elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico del Comune o di altre istituzioni, e gli interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, “nonché di aumento del livello di resilienza del rischio idraulico o di frana”, come cita il bando.

I fondi per Colazza e Pisano

Se Pisano ad esempio ha ottenuto un finanziamento di 15mila euro, la vicina Colazza ne avrà ben 406mila. Qualora qualcuna delle Amministrazioni inserite in graduatoria non riesca a far partire i lavori o a presentare l’adeguata documentazione, potranno a quel punto risalire in “classifica” anche le altre domande ammesse. Grande soddisfazione a Colazza. Il più piccolo paese del Vergante ha ottenuto infatti un finanziamento molto cospicuo. “Il contributo di 406mila euro, stanziato dallo Stato – spiega il sindaco del Comune di Colazza Corrado Riboni – sarà utilizzato per realizzare un intervento sulla strada che congiunge Colazza ad Invorio, che si trova su un versante scosceso”.