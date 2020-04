Statue sacre di Gesù e Maria in processione per le vie di Castelletto

Statue sacre del Cristo morto e della Madonna in processione per la settimana santa attraverso le vie del centro e delle frazioni.

Statue sacre portate in processione

Dal momento che la normale Via Crucis non può essere fatta, la parrocchia di Castelletto ha organizzato una processione originale per le vie del paese ieri pomeriggio, lunedì 6 aprile. Dalla chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate infatti, i sacerdoti guidati dal parroco don Fabrizio Corno hanno caricato le statue del Cristo morto e della Madonna su un furgoncino e hanno percorso su una macchina che lo seguiva tutte le strade del centro fino a Dorbiè. Da un megafono hanno condotto la preghiera dei fedeli.