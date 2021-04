Tanti auguri mamma! Fai anche tu un augurio speciale

Tanti auguri mamma! Il 9 maggio sarà la festa della mamma e anche quest’anno vogliamo celebrare insieme ai lettori questa importante figura alla base delle nostre famiglie e delle comunità intere.

Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri”.

Un antico proverbio ebraico ci ricorda in estrema sintesi tutto quelle che una mamma fa per i suoi figli e la sua famiglia. E oggi ci mettiamo pure la dad…

Per ringraziare le nostre mamme per l’amore e le cure che hanno sempre per noi, diamo la possibilità di rendere pubblico l’affetto e la gratitudine dei nostri lettori. Con il giornale del 7 maggio pubblicheremo i messaggi, le foto e i disegni che ci invierete.

Tanti auguri mamma: come partecipare

Partecipare, come sempre, è davvero semplice, oltre che totalmente gratuito: sarà sufficiente collegarsi al sito www.tantiaugurimamma.it, caricare una foto o un disegno per lei e aggiungere un pensiero speciale.

Oppure inviate tutto via WhatsApp al numero della community di Novara Oggi 3494330860

o del Giornale di Arona e BorgomaneroWeek 3501642466

Ricordate che avete tempo fino al 4 maggio.

L’invito è per tutti i figli, grandi e piccoli. Un gesto semplice per sorprendere la propria mamma, che il nostro gruppo editoriale propone ormai da tanti anni.

La nostra iniziativa è aperta anche alle scuole dell’infanzia e primaria. Non ci siamo dimenticati di voi e anche se cambia un po’ la forma, la sostanza è la stessa. Nella speranza di tornare presto tra i banchi, ma anche a distanza potete raccogliere gli auguri dei vostri alunni e inviarceli via mail o tramite il sito.

Quest’anno l’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione di “leBebé gioielli”, sponsor per l’intero circuito editoriale.

Da sempre legato a momenti particolari della vita femminile, come l’attesa e la nascita di un bimbo, “leBebé” nasce nel 2007 dall’idea creativa e imprenditoriale dei fratelli Verde, titolari di Lucebianca e terza generazione di una storica famiglia di orafi napoletana che iniziò l’attività nel 1948.

Mandateci i vostri messaggi, in attesa di una sorpresa

E se ce ne fosse ancora bisogno, ci facciamo aiutare da chi ha saputo esprimere meglio l’amore per la mamma. Una poesia dello scrittore francese Victor Hugo recita così:

“La madre è un angelo che ci guarda / che ci insegna ad amare! / Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo / fra le sue ginocchia, la nostra anima / nel suo cuore: ci dà il suo latte quando / siamo piccini, il suo pane quando / siamo grandi e la sua vita sempre”.

Allora, aiutateci a rendere speciale la festa delle nostre mamme! Lo vogliamo fare nel modo migliore che conosciamo: rendendo le mamme protagoniste sulle nostre pagine, facendole emozionare grazie ai vostri messaggi di affetto.

Ma non finisce qui: nelle prossime settimane vi sveleremo un nuovo e simpatico regalo, in esclusiva solo per i nostri lettori, per rendere più lieta l’attesa per la Festa della mamma.

