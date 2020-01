Personaggio dell’anno: in edicola il tagliando da 5 punti

Personaggio dell’anno: questa settimana con Novaraoggi e Giornale di Arona il super tagliando da 5 punti che può cambiare la classifica.

Personaggio dell’anno: giorni decisivi

Manca poco più di un mese al termine del nostro concorso per eleggere il Personaggio dell’anno, e i vostri candidati continuano a scalare la classifica. Il “super tagliando” da 5 punti pubblicato sull’edizione di Novaraoggi, Giornale di Arona e Borgomaneroweek in edicola da venerdì 24 gennaio per una settimana, potrebbe stravolgere il gioco e cambiare le carte in tavola settimana prossima, rendendo ancora più divertente ed entusiasmante la competizione. Chi raggiungerà il podio e si porterà a casa i fantastici premi?

I premi della nostra iniziativa

Ai primi classificati della nostra iniziativa andranno dei bellissimi premi. Al primo classificato andrà un soggiorno “Spa e beauty” nel relais Il Casale, a 7 chilometri da Finale Ligure, valido per due persone per una notte e per colazione, pranzo, cena e ingresso nella Spa. Il secondo classificato si aggiudicherà invece due biglietti andata e ritorno per l’entusiasmante Skyway, una specialissima funivia in grado di portare i suoi passeggeri fino a 3.466 metri d’altezza, a punta Hellbronner, sul Monte Bianco. Il terzo classificato vincerà due ingressi per le terme di Saint Vincent, validi per una permanenza di 4 ore. Infine, ma questo premio riguarderà solo il gioco attivato per Giornale di Arona e Borgomaneroweek, il quarto classificato vincerà un gustoso cesto di prodotti gastronomici offerto dagli amici del ristorante La Cascina di San Carlo, di Arona.